Vittorioso

Jannik Sinner (ATP 1) si è prontamente riscattato dalla mezza delusione negli ottavi e contro Ben Shelton (10) si è imposto vincendo e convincendo per 7-6 (7/2) 6-4 6-4.

Keystone-ATS Swisstxt

L'infortunio al gomito patito nel turno precedente non ha ostacolato il cammino del 23enne italiano, che ha sfoderato dritti temibili e un servizio impeccabile per vincere 7-6 (7/2) 6-4 6-4 in 2h19'. Venerdì affronterà il sette volte vincitore di Wimbledon Novak Djokovic (ATP 6) o l'italiano Flavio Cobolli (ATP 24), con la speranza di raggiungere la sua prima finale a Church Road.

Contro Shelton, Sinner si è scrollato di dosso i dubbi che erano sorti durante il suo incontro negli ottavi di finale, vinto per il ritiro di Grigor Dimitrov (ATP 21) all'inizio del terzo set, dopo che il bulgaro aveva vinto i primi due. Sinner, per l'appunto, si era infortunato al gomito destro dopo una scivolata, uno spavento che lo ha portato a saltare una sessione di allenamento martedì.

Mercoledì l'italiano si è presentato sul Campo 1 con una lunga manica bianca intorno al braccio destro. Ma non è parso soffrire di questo fastidio, tranne su uno dei servizi dell'americano, che gli ha provocato una smorfia di dolore.

Nel suo cammino verso le semifinali, Sinner ha vinto tutte le sue partite in tre set, ad eccezione di quella contro Dimitrov.