Lunedì Jannik Sinner (ATP 2) tornerà di nuovo in vetta alla classifica mondiale dopo due mesi. Grazie al trionfo nel Masters 1000 di Parigi l'altoatesino scavalcherà infatti Carlos Alcaraz, eliminato a sorpresa in entrata nella capitale francese.
In finale il 24enne, al 23o titolo in carriera, ha battuto Félix Auger-Aliassime (10) per 6-4 7-6 (7/4), chiudendo il torneo senza perdere nemmeno un set.
Sinner non ha concesso alcuna palla break, mentre il canadese ha perso la battuta in entrata non riuscendo più a risalire, mentre nel secondo set gli è stato fatale un solo mini-break.