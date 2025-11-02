Sinner Reuters

Lunedì Jannik Sinner (ATP 2) tornerà di nuovo in vetta alla classifica mondiale dopo due mesi. Grazie al trionfo nel Masters 1000 di Parigi l'altoatesino scavalcherà infatti Carlos Alcaraz, eliminato a sorpresa in entrata nella capitale francese.

SwissTXT Swisstxt

In finale il 24enne, al 23o titolo in carriera, ha battuto Félix Auger-Aliassime (10) per 6-4 7-6 (7/4), chiudendo il torneo senza perdere nemmeno un set.

Sinner non ha concesso alcuna palla break, mentre il canadese ha perso la battuta in entrata non riuscendo più a risalire, mentre nel secondo set gli è stato fatale un solo mini-break.