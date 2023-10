Vittorioso KEY

La settima è quella buona per Jannik Sinner (ATP 7).

Dopo sei sconfitte consecutive contro Daniil Medvedev (3), l’altoatesino ha centrato una vittoria per 7-6 (7/2) 7-6 (7/2) che gli è valsa il trionfo nel torneo di Pechino. Il 22enne, al terzo titolo del 2023, è riuscito a spezzare l’equilibrio di entrambi i set, dominando in modo piuttosto netto i due tie-break e chiudendo la sfida in poco più di due ore.

Swisstxt