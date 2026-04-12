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Tennis Sinner vince a Monte Carlo e torna il numero uno al mondo

Swisstxt

12.4.2026 - 17:47

Jannik Sinner
Jannik Sinner
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In palio oltre al titolo c’era anche la vetta mondiale, e Jannik Sinner (ATP 2) è riuscito nell’intento di conquistare entrambi.

SwissTXT

12.04.2026, 17:47

12.04.2026, 18:03

Nella finale del Masters 1000 di Monte Carlo l’altoatesino ha battuto Carlos Alcaraz (1) nella prima sfida ufficiale tra i due del 2026, imponendosi per 7-6 (7/5) 6-3 e vincendo così per la prima volta in carriera nel Principato.

Dopo un primo set equilibrato, la seconda frazione ha visto lo spagnolo portarsi avanti sul 3-1 ma, sprecata la palla del 4-1, ha poi subito la rimonta dell'italiano, che ha chiuso i conti al primo match point.

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