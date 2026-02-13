Grande favorito per la vittoria a Church Road, Jannik Sinner non ha tradito le attese e può festeggiare il quinto titolo del Grande Slam della sua carriera. Il 24enne italiano si è così riscattato dopo la delusione del Roland Garros, dove il caldo lo aveva messo in difficoltà e lo aveva costretto all'eliminazione già al secondo turno, nonostante fosse anche in quell'occasione l'uomo da battere.

A Parigi Sinner inseguiva il suo primo trionfo sulla terra battuta. A Wimbledon ha invece saputo approfittare dell'assenza del suo grande rivale Carlos Alcaraz, fermo da diverse settimane per infortunio.

A eccezione del primo turno, quando si era ritrovato sotto di due set a uno contro Miomir Kecmanovic, l'italiano ha sempre dato l'impressione di avere la situazione sotto controllo.

Zverev parte forte, poi cede

Alexander Zverev, vincitore del suo primo titolo del Grande Slam al Roland Garros, ha iniziato la finale nel migliore dei modi. Dopo aver annullato un set point, il tedesco si è aggiudicato una prima frazione di altissimo livello.

Non è però riuscito a mantenere abbastanza a lungo il ritmo necessario per mettere in difficoltà il numero uno del mondo.

Dominante nel secondo tie-break, Sinner ha poi sferrato il primo colpo decisivo conquistando il primo break dell'incontro e portandosi sul 5-3 nel terzo set. Il punto è arrivato al termine di uno scambio nel quale l'italiano è anche scivolato. Nel game precedente era invece stato Zverev a perdere l'equilibrio proprio sull'unica palla break che si è procurato in tutta la finale.

Il tedesco, che grazie al risultato salirà al secondo posto del ranking mondiale superando Carlos Alcaraz, non si è comunque arreso. Nel quarto set, però, ha ceduto nuovamente il servizio sul 3-3.

Sinner ha difeso il vantaggio fino alla fine e ha chiuso la partita con un diritto vincente alla prima palla match, dopo tre ore e 46 minuti di battaglia.