Yannik Sinner ha fatto ridere la Rod Laver Arena. Keystone

Il tennista italiano ha iniziato il primo Grande Slam della stagione sul velluto, permettendosi pure di prendere in giro il proprio allenatore.

Hai fretta? blue News riassume per te Jannik Sinner ha superato il primo turno degli Australian Open sconfiggendo l'olandese Botic Van de Zandschulp in tre set, mostrando solidità e controllo.

Nell'intervista post partita, Sinner ha condiviso i dettagli sulla sua intensa preparazione fisica e tennistica delle ultime settimane.

Al termine dell'intervista il tennista azzurro ha preso in giro anche il suo allenatore, l'australiano Darren Cahill. Mostra di più

Jannik Sinner, attuale numero 4 del circuito, ha superato il primo turno degli Australian Open senza tremare, mettendo KO l'olandese Botic Van de Zandschulp in tre set.

Nell'intervista post partita, ancora sul campo della Rod Laver Arena, l'italiano ha trovato il modo di raccontare il programma delle sue ultime settimane, senza dimenticare di divertire il pubblico.

Il 22enne ha parlato della sua preparazione al primo torneo del Grande Slam della stagione: «La scorsa settimana è stata molto lunga, ma abbiamo deciso di allenarci con grande impegno. So che per trovare la mia massima forma devo ancora lavorare molto, ma secondo me abbiamo fatto una preparazione molto importante nell'ultimo mese».

«Recentemente mi sono allenato molto in palestra per migliorare il mio fisico, ma ora che siamo qui in Australia ci si concentra maggiormente sul tennis. Per me questa è la parte più divertente, non vedo mai l'ora di scendere in campo», ha specificato l'altoatesino.

La presa in giro a Cahill

Prima di rientrare negli spogliatoi per concedersi la meritata doccia e la sessione di fisioterapia, volti a rilassare il fisico e la mente, l'italiano ha parlato del proprio allenatore, provocandolo con una battuta che ha fatto scoppiare le risate nella Rod Laver Arena.

Inizialmente, ha tessuto le lodi del tecnico australiano Darren Cahill, che dal giugno del 2022 guida il "Team Sinner".

«Abbiamo un rapporto meraviglioso, lavoriamo bene insieme ma siamo anche capaci di mantenere la giusta distanza quando è necessario. Per me è molto importante, fondamentale averlo nel mio box, mi dà grande fiducia e aggiunge serenità a tutta la nostra squadra».

«Cahill sta imparando l'italiano, lingua che parla sempre meglio, e allo stesso tempo stiamo cercando di insegnargli a mangiare la pasta: quale va bene e quale è invece da evitare», ha infine commentato fra l'ilarità generale Sinner.

Al secondo turno contro un altro olandese

Il tennista che negli ultimi due appuntamenti dello slam è arrivato in semifinale - a Wimbledon sconfitto da Djokovic, e agli ottavi degli US Open eliminato da Medvedev -, cerca dunque con il sorriso di andare alla caccia del suo primo titolo nella terra dei canguri.

Al secondo turno Sinner dovrà vedersela con un altro olandese, Jesper de Jong, che al debutto di domenica ha sconfitto l'argentino Pedro Cachín.