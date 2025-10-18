  1. Clienti privati
Tennis Sinner vince il Six Kings Slam

Swisstxt

18.10.2025 - 22:48

Sinner
Sinner
Imago

Jannik Sinner (ATP 2) si è tenuto lo scettro del Six Kings Slam battendo in finale a Riad Carlos Alcaraz (1).

SwissTXT

18.10.2025, 22:48

La sfida tra i due migliori tennisti del mondo è stata meno combattuta del previsto, con l'italiano che si è imposto in 1h15' di gioco per 6-2 6-4. Per il secondo anno di fila l'altoatesino si è così messo in tasca il montepremi di 6 milioni di dollari (1,5 a ogni partecipante, più 4,5 al vincitore) del torneo esibizione. Il terzo posto è andato allo statunitense Taylor Fritz (4), che ha approfittato del ritiro di Novak Djokovic (5) dopo aver vinto il primo set.

