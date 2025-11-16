  1. Clienti privati
Tennis Jannik Sinner schianta Carlos Alcaraz e vince di nuovo le ATP Finals

Swisstxt

16.11.2025 - 20:36

Imago

Jannik Sinner (ATP 2) ha conquistato le ATP Finals per il secondo anno consecutivo.

SwissTXT, Igor Sertori

16.11.2025, 20:36

16.11.2025, 21:03

L'italiano ha sconfitto 7-6 (7/4) 7-5 Carlos Alcaraz (1), battuto per la seconda volta in una finale quest'anno contro i 4 successi dello spagnolo.

L'altoatesino si è imposto dopo 2h04' di tennis spettacolare, mandando in visibilio il pubblico di Torino, nonostante una prima di servizio che lo ha penalizzato (solo il 47% nel 2o set).

Nel primo parziale Sinner ha avuto il merito di annullare un set point al rivale, mentre nel secondo è stato capace di recuperare il break iniziale di svantaggio.

Le parole dei protagonisti

Jannik Sinner, il vincitore, ai microfoni, ha dapprima riservato i complimenti al suo avversario, ricordandogli che è per lui uno stimolo, oltre ad essere «il giocatore più energetico del tour». 

L'italiano ha ringraziato il suo team, il favoloso pubblico di Torino, «è stata un'atmosfera incredibile, sono contento di avervi regalato un momento positivo».

Anche Carlos Alcaraz, ai microfoni durante la premiazione, si è complimentato con l'avversario, per poi rilanciare la sfida: «È tempo per riposare, lo hai meritato, anch'io lo farò e mi preparerò per l'anno prossimo». 

700'000 franchi in poco più di un mese: ecco dov'è uno dei radar più redditizi della Svizzera
Mauro Corona sulla querela di De Laurentiis: «Non capisco un potente che se la prende con un poveraccio come me»
La Casa Bianca commenta: «Accordo storico con la Svizzera, ecco quali sono i vantaggi»

Tennis. Bandecchi perde contro Riera, la Svizzera va in svantaggio contro l'Argentina

TennisBandecchi perde contro Riera, la Svizzera va in svantaggio contro l'Argentina

Tennis. Bandecchi ko all'esordio rossocrociato, Svizzera sotto contro la Slovacchia

TennisBandecchi ko all'esordio rossocrociato, Svizzera sotto contro la Slovacchia

Tennis. Sinner si sbarazza di De Minaur e vola in finale alle ATP Finals

TennisSinner si sbarazza di De Minaur e vola in finale alle ATP Finals