Sinner Imago

Jannik Sinner (ATP 2) ha conquistato le ATP Finals per il secondo anno consecutivo.

L'italiano ha sconfitto 7-6 (7/4) 7-5 Carlos Alcaraz (1), battuto per la seconda volta in una finale quest'anno contro i 4 successi dello spagnolo.

Jannik, you dropped this King 🫴👑@janniksin goes undefeated on home soil as he successfully defends his title, defeating Alcaraz 7-6(4) 7-5! #NittoATPFinals pic.twitter.com/kfTKviJyH3 — ATP Tour (@atptour) November 16, 2025

L'altoatesino si è imposto dopo 2h04' di tennis spettacolare, mandando in visibilio il pubblico di Torino, nonostante una prima di servizio che lo ha penalizzato (solo il 47% nel 2o set).

Nel primo parziale Sinner ha avuto il merito di annullare un set point al rivale, mentre nel secondo è stato capace di recuperare il break iniziale di svantaggio.

Le parole dei protagonisti

Jannik Sinner, il vincitore, ai microfoni, ha dapprima riservato i complimenti al suo avversario, ricordandogli che è per lui uno stimolo, oltre ad essere «il giocatore più energetico del tour».

L'italiano ha ringraziato il suo team, il favoloso pubblico di Torino, «è stata un'atmosfera incredibile, sono contento di avervi regalato un momento positivo».

Anche Carlos Alcaraz, ai microfoni durante la premiazione, si è complimentato con l'avversario, per poi rilanciare la sfida: «È tempo per riposare, lo hai meritato, anch'io lo farò e mi preparerò per l'anno prossimo».