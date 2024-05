Jannik Sinner Keystone

Tutto facile per Jannik Sinner (ATP 2), che ha sconfitto Pavel Kotov (56) con il risultato di 6-4 6-4 6-4 in 2h26'.

Vittoria agevole dunque per l'altoatesino che approda così agli ottavi di finale del Roland Garros. Non avanza invece al prossimo turno Andrey Rublev (9), che si è fatto sorprendere da Matteo Arnaldi (35) ed è stato superato per 7-6 (8/6) 6-2 6-4. Dopo un primo set molto equilibrato, il russo ha giocato la seconda frazione con molto nervosismo. Nel terzo parziale l'italiano è stato bravo a sfruttare le occasioni avute e a gestire il finale di partita.

