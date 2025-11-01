Prosegue in modo impressionante la marcia di Jannik Sinner (ATP 2) verso la riconquista del numero 1 mondiale.
Nelle semifinali del Masters 1000 di Parigi l'italiano ha strapazzato Alexander Zverev (3), sconfitto per 6-0 6-1 in un'ora di gioco. Sul suo cammino l'altoatesino troverà ora Felix Auger-Aliassime (10), che ha superato in due set Alexander Bublik per 7-6 (7/3) 6-4.
Grazie al successo il canadese ha conquistato punti importanti nella Race per accedere alle ATP Finals di Torino, in cui con la vittoria odierna scavalca Lorenzo Musetti (8).