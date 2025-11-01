  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tennis Sinner vola in finale a Parigi

Swisstxt

1.11.2025 - 18:31

Sinner
Sinner
Reuters

Prosegue in modo impressionante la marcia di Jannik Sinner (ATP 2) verso la riconquista del numero 1 mondiale.

SwissTXT

01.11.2025, 18:31

01.11.2025, 18:51

Nelle semifinali del Masters 1000 di Parigi l'italiano ha strapazzato Alexander Zverev (3), sconfitto per 6-0 6-1 in un'ora di gioco. Sul suo cammino l'altoatesino troverà ora Felix Auger-Aliassime (10), che ha superato in due set Alexander Bublik per 7-6 (7/3) 6-4.

Grazie al successo il canadese ha conquistato punti importanti nella Race per accedere alle ATP Finals di Torino, in cui con la vittoria odierna scavalca Lorenzo Musetti (8).

I più letti

Una valanga travolge il campo base dell'Annapurna, ecco il video
Chiara Ferragni su Giovanni Tronchetti Provera: «Sono felicemente innamorata»
Il culto Rolex: marketing, mito e una narrazione senza tempo
Ecco i 7 errori che si commettono in auto con il maltempo
Questo sito web per le vignette autostradali è un inganno: ecco come riconoscere la truffa

Video correlati

Thun – Sion 2:1

Thun – Sion 2:1

Super League | 12° turno | stagione 25/26

01.11.2025

Winterthur – Servette 4:2

Winterthur – Servette 4:2

Super League | 12° turno | stagione 25/26

01.11.2025

Atlético - Sevilla 3-0

Atlético - Sevilla 3-0

LALIGA | 11ème journée | Saison 25/26

01.11.2025

Thun – Sion 2:1

Thun – Sion 2:1

Winterthur – Servette 4:2

Winterthur – Servette 4:2

Atlético - Sevilla 3-0

Atlético - Sevilla 3-0

Più video

Altre notizie

Tennis. WTA Finals, Swiatek travolgente

TennisWTA Finals, Swiatek travolgente

Tennis. Golubic è fuori dopo la semifinale a Jiujiang

TennisGolubic è fuori dopo la semifinale a Jiujiang

Masters 1000 di Parigi. Sinner piega ancora Shelton e vola in semifinale

Masters 1000 di ParigiSinner piega ancora Shelton e vola in semifinale