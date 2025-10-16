Nuova edizione del Six Kings Slam, stessa finale della scorso anno.
Saranno proprio Carlos Alcaraz (ATP 1) e Jannik Sinner (2) a contendersi il bottino di ben 6 milioni di dollari messo in palio dal ricchissimo evento d’esibizione di Riad.
Per raggiungere l'ultimo atto l'altoatesino campione in carica si è sbarazzato del 24 volte vincitore di Slam Novak Djokovic (5) con il risultato di 6-4 6-2.
Dal canto suo lo spagnolo - a caccia della rivincita - ha avuto la meglio su Taylor Fritz, imponendosi a sua volta con il parziale di 6-4 6-2.