Tennis Six Kings Slam, la finale è ancora Alcaraz-Sinner

Swisstxt

16.10.2025 - 21:51

Jannik Sinner
Jannik Sinner
Imago

Nuova edizione del Six Kings Slam, stessa finale della scorso anno.

SwissTXT

16.10.2025, 21:51

16.10.2025, 21:59

Saranno proprio Carlos Alcaraz (ATP 1) e Jannik Sinner (2) a contendersi il bottino di ben 6 milioni di dollari messo in palio dal ricchissimo evento d’esibizione di Riad.

Per raggiungere l'ultimo atto l'altoatesino campione in carica si è sbarazzato del 24 volte vincitore di Slam Novak Djokovic (5) con il risultato di 6-4 6-2.

Dal canto suo lo spagnolo - a caccia della rivincita - ha avuto la meglio su Taylor Fritz, imponendosi a sua volta con il parziale di 6-4 6-2.

