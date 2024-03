Rafa non giocherà a Indian Wells. Imago

Slitta ancora il rientro di Rafael Nadal.

Il 14 volte vincitore del Roland Garros ha infatti rinunciato a scendere in campo a Indian Wells, dove avrebbe dovuto fare il suo atteso ritorno.

«È con molta tristezza che devo annunciare di non poter giocare questo torneo», ha affermato il 37enne, che ha aggiunto: «Ho lavorato e mi sono allenato ma non mi sento ancora pronto per giocare a questi livelli».

Lo spagnolo, ormai scivolato fuori dalle classifiche ATP, domenica scorsa aveva affrontato Carlos Alcaraz in un match d’esibizione a Las Vegas che non aveva però suscitato grande entusiasmo.

