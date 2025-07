Amanda Anisimova ha dovuto fermarsi alla battuta per colpa di un "pop". Keystone

Champagne e spettatori fuori controllo: il match di Anisimova a Wimbledon è stato interrotto da un brindisi imprevisto e da momenti di tensione sugli spalti.

Nicolò Forni fon

Hai fretta? blue News riassume per te Durante gli ottavi di finale tra Amanda Anisimova e Linda Noskova a Wimbledon, un tifoso ha stappato una bottiglia di champagne proprio mentre l'americana serviva, causando un'interruzione surreale.

Il giudice di sedia ha invitato con garbo il pubblico a non aprire bottiglie durante il gioco, mentre un altro spettatore è stato allontanato su richiesta di Putintseva per comportamento pericoloso.

Anisimova ha vinto in tre set (6-2, 5-7, 6-4), ha raggiunto i quarti di finale e ha commentato l'episodio con ironia, dicendo di amare comunque l'energia del pubblico londinese. Mostra di più

Curioso imprevisto durante il match del terzo turno di Wimbledon tra l'americana Amanda Anisimova e l'ungherese Dalma Gálfi.

Venerdì scorso, durante la partita, un tifoso ha stappato una bottiglia di champagne proprio mentre la statunitense si apprestava a servire, generando un sonoro «pop» che ha interrotto il gioco.

La tennista si è immediatamente fermata, ragionevolmente infastidita ha allargato le braccia, sbottando: «Perché la stai aprendo proprio adesso?».

Ieri il video dell'accaduto è stato pubblicato dallo stesso account ufficiale del torneo londinese.

Il giudice di sedia è intervenuto con un richiamo tanto elegante quanto surreale: «Signore e signori, vi preghiamo di evitare di aprire bottiglie di champagne mentre i giocatori stanno servendo».

Nel frattempo Anisimova si è prima imposta in tre set su Gálfi (3-6, 7-5, 6-3), guadagnando l'accesso agli ottavi, dove ha poi superato la ceca Linda Nosková e raggiunto così i quarti di finale di Wimbledon per la seconda volta in carriera.

Martedì, oggi, sfiderà la russa Anastasia Pavlyuchenkova.

Al termine del match, la tennista di Freehold ha commentato con un sorriso l'episodio dello champagne: «Magari la prossima volta potrebbero aspettare i cambi di campo... ma adoro l’energia del pubblico».