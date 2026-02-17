Roger Federer KEYSTONE

Roger Federer verrà indotto nella Tennis Hall of Fame in agosto. I biglietti per assistere alla cerimonia e per poter vedere giocare il basilese sono andati a ruba in tempo record.

Hai fretta? blue News riassume per te Roger Federer sarà indotto nella International Tennis Hall of Fame, a Newport, Rhode Island, il 28 agosto 2026.

Oltre ai 900 biglietti originariamente disponibili per la cerimonia di inserimento, sono stati resi disponibile altri 3'600 posti per una festa di visione collettiva, prevedendo la richiesta.

Sono bastati due minuti per venderli tutti. Il Maestro del tennis ancora oggi non teme confronti. Mostra di più

L'International Tennis Hall of Fame aveva annunciato alcuni giorni fa il programma degli eventi per la cerimonia di inaugurazione del 2026. Roger Federer sarà inserito nella categoria Giocatori durante i festeggiamenti che si terranno dal 27 al 29 agosto 2026 a Newport, Rhode Island.

L'organizzazione ha comunicato inoltre che i biglietti singoli per gli eventi selezionati e i pacchetti per l'intero weekend sono stati messi a disposizione per l'acquisto a partire dall'11 febbraio alle 10:00.

Venerdì 28 agosto, Federer disputerà un doppio insieme ad altre leggende del tennis. Tra gli eventi, inoltre, figurano un nuovissimo pre-show sul tappeto rosso e un watch party per i fan prima della cerimonia ufficiale.

Con biglietti a partire da 90 dollari, i fan potranno godersi l'occasione unica di vedere il Maestro del tennis giocare sulla superficie dove ha ottenuto molti dei suoi più grandi successi.

Sono bastati due minuti

Mercoledì scorso c'è stato appena il tempo di aprire la vendita online. Due minuti dopo era già chiusa, nonostante la Hall avesse aggiunto migliaia di biglietti in più per un evento all'aperto. Oltre ai 900 tickets originariamente disponibili per la cerimonia di inserimento, sono stati resi disponibile altri 3'600 posti per una festa di visione collettiva.

«Essendo una sede piccola ma storica, la nostra capienza è limitata», ha scritto la Hall sui social media.

La Hall ha dichiarato di aver anticipato l'entusiasmo per il primo uomo ad aver vinto 20 titoli del Grande Slam in singolo, ma forse non si aspettava tanta frenesia.

Martina Hingis, il 14 luglio 2013, quando fu inserita nella Tennis Hall of Fame, su un campo da tennis adiacente alla Hall of Fame Tennis Museum di Newport, Rhode Island. KEYSTONE

La Tennis Hall, che ha sede nel Newport Casino, è stata recentemente sottoposta a una ristrutturazione da 3 milioni di dollari in vista delle prossime cerimonie di introduzione in onore di Roger Federer e anche di Serena Williams.