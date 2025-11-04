Anche se non è il tennista svizzero più conosciuto, Johan Nikles non è stato risparmiato dall'odio degli scommettitori. KEYSTONE

I loro messaggi privati traboccano di insulti e minacce. Negli ultimi anni, i tennisti professionisti hanno denunciato a più riprese l'odio degli scommettitori frustrati che inonda i loro social network. Questo fenomeno non risparmia i tennisti svizzeri, anche quelli che giocano nell'anonimato dei circuiti secondari, come rivela un'indagine di Keystone-ATS.

Keystone-SDA, Keystone-ATS ATS

Le francesi Caroline Garcia e Gaël Monfils, l'ucraina Elina Svitolina e, più di recente, la sangallese Belinda Bencic: molte stelle dei circuiti maschili (ATP) e femminili (WTA) si sono fatte avanti per sottolineare le molestie che hanno subito per diversi anni a causa delle scommesse sportive.

Lo scenario si ripete continuamente: una persona scommette sulla vittoria di un giocatore, perde, poi si sfoga insultando o minacciando l'atleta sui suoi social network, sia in pubblico - nella sezione commenti - sia tramite messaggi privati, a volte senza nemmeno cercare di nascondere la propria identità.

Questa realtà riguarda anche gli uomini e le donne che giocano molto più spesso nelle qualificazioni dei Challenger - in parole povere, il circuito secondario - e dei tornei ITF, ossia il circuito terziario. Dei tennisti che, dunque, sono più lontani dai grandi riflettori dei tornei più prestigiosi, come i Masters 1000 e i Grande Slam.

Questi sportivi, generalmente classificati fuori dai primi 300, sono sì professionisti, ma devono lottare per guadagnarsi da vivere con il tennis. Spesso viaggiano senza un allenatore o un community manager che gestisca i loro social network, e quindi affrontano da soli i torrenti di odio dopo sconfitte già difficili da sopportare.

Insulti pesanti

«Sparisci, fro***», «Ben fatto, stro***», «Ca***, fai proprio schifo», «Sei un pezzo di m****», o il breve, ma non meno agghiacciante: «Muori».

Questi sono solo alcuni dei messaggi che Johan Nikles, ginevrino, ha scoperto aprendo Instagram dopo aver perso il Challenger di Liberec in luglio. Messaggi, per lo più tradotti dall'inglese, che Keystone-ATS ha potuto visualizzare.

Il tennista 28enne ormai ci ha fatto il callo: ha sentito molti insulti, ma non ne è più toccato. «Non mi interessano messaggi del genere. Chi lo fa è completamente ridicolo, e ha perso il senso della realtà», dice.

Attualmente classificato 577° al mondo, Nikles non è il più noto dei tennisti svizzeri. Nell'ottobre 2022 era al 352° posto, la sua posizione più alta in classifica. Ma questo non impedisce a molti scommettitori di puntare su di lui, anche quando gioca una partita di primo turno delle qualificazioni di un torneo Challenger.

Decine di partite al giorno

I tennisti sono particolarmente vulnerabili all'odio online per tre motivi.

In primo luogo, la natura individuale del loro sport fa sì che uno scommettitore frustrato veda una sola persona responsabile della sua perdita. Secondariamente, il formato uno contro uno è particolarmente favorevole alle scommesse.

Infine, il fatto che il mondo del tennis non smette mai di girare: la stagione dura da gennaio a dicembre e ogni giorno si svolgono centinaia di partite nelle decine di tornei organizzati ogni settimana.

«Siamo costantemente esposti, perché è possibile scommettere su quasi tutti gli incontri», afferma Johan Nikles, che spiega di ricevere più messaggi quando gioca nei Challenger, trasmessi gratuitamente su Internet, che nei tornei ITF: «Naturalmente, più grandi sono i tornei in cui si gioca, più è probabile che si venga presi di mira».

Swiss Tennis è preoccupata

Anche Damien Wenger (ATP 616) di Neuchâtel ha dovuto affrontare molestie dal suo debutto nel circuito professionistico nel 2019. «A volte succede anche dopo una vittoria, ad esempio se la persona aveva scommesso su un successo in due set piuttosto che in tre», racconta il giocatore che si è formato al TC Neuchâtel.

A 25 anni, il neocastellano è tornato in campo questa stagione dopo una pausa di diversi mesi. E il fenomeno non è diminuito nel frattempo. «Onestamente, a volte è davvero violento. Cerco di non leggerli e soprattutto di non rispondere, perché è inutile. Ma quando iniziano a insultare tutta la tua famiglia, la tua ragazza, allora la cosa si fa seria», dice.

Contattata da Keystone-ATS, Swiss Tennis afferma di prendere molto sul serio il problema. La federazione svizzera organizza corsi di formazione sull'uso dei social network per i suoi giovani atleti e indica chi possono contattare se sono vittime di molestie.

Ma secondo Damien Wenger, le discussioni con le autorità «ruotano più intorno alle scommesse truccate e al fatto che i giocatori non dovrebbero mai accettare una sollecitazione da parte di qualcuno che scommette su di loro».

La punta dell'iceberg

La Federazione Internazionale di Tennis (ITF) ha fatto della lotta all'odio online una delle sue priorità negli ultimi anni.

Dal gennaio 2024, identifica le pubblicazioni e i commenti abusivi utilizzando uno strumento di rilevamento. Questo sistema protegge automaticamente i giocatori che partecipano ai tornei organizzati dall'ITF e dalla WTA, nonché ai due tornei del Grande Slam: Wimbledon e US Open.

In totale, sono più di 8'000 gli atleti colpiti, secondo un rapporto della federazione mondiale, che nel 2024 ha rilevato «circa 12.000 messaggi problematici» su X, Instagram, YouTube, Facebook e TikTok.

L'ITF aggiunge che questi messaggi sono stati segnalati ai gestori delle piattaforme e che quindici proprietari sono stati successivamente denunciati ai tribunali dei rispettivi Paesi.

L'ATP, che ha sviluppato un proprio sistema per proteggere i primi 250 giocatori del mondo, ha annunciato in un rapporto pubblicato ad agosto di aver identificato «162'000» commenti abusivi nel primo anno di funzionamento del suo nuovo sistema.

Il sistema è stato lanciato nel luglio 2024 e ha passato al setaccio più di tre milioni di commenti sui social network.

Ma tutti questi messaggi identificati e mascherati automaticamente sono senza dubbio solo la punta dell'iceberg, visto che si tratta di commenti visibili a tutti sotto le pubblicazioni degli atleti. Il vero flagello sono i messaggi privati, che sono molto più difficili da segnalare alle autorità, nonostante gli sforzi dell'ITF.

«Offriamo anche un servizio di monitoraggio e gestione dei messaggi privati per tutti i giocatori, ma abbiamo bisogno del consenso del titolare dell'account», ha spiegato a Keystone-ATS Stuart Miller, responsabile dell'integrità e dello sviluppo dell'ITF.

È comprensibile, però, che pochi atleti accettino di consegnare le chiavi della loro sfera privata a un'organizzazione internazionale.

«Noi giocatori non tocchiamo nulla»

Alcuni ritengono però che l'organismo mondiale del tennis stia indirettamente contribuendo a promuovere le scommesse sportive permettendo che i suoi tornei siano sponsorizzati dai bookmaker.

«Le società di scommesse guadagnano, l'ATP e l'ITF guadagnano e noi giocatori non riceviamo nulla», lamenta Johan Nikles.

Il ginevrino ritiene che parte del denaro generato dalle scommesse sportive dovrebbe essere restituito ai protagonisti, cosa che non è prevista dall'ITF: «L'ITF reinveste già gran parte delle risorse derivanti dalla vendita dei dati (quelli necessari per impostare le scommesse in tempo reale, ndr) nella protezione dell'integrità dei giocatori», sostiene Stuart Miller, riferendosi in particolare allo strumento di rilevamento automatico lanciato nel gennaio 2024.

Per l'organo di governo mondiale, la collaborazione con le società di scommesse, che dura da circa quindici anni, consente di «controllare il rischio».

«Le scommesse sul tennis sono sempre esistite. In precedenza, i giocatori venivano maltrattati, spesso di persona, ma l'ITF non riceveva alcun introito», aggiunge Miller. Stringendo rapporti con le società di scommesse - «solo con operatori regolamentati», insiste Miller - l'ITF dispone ora di una fonte di reddito che le consente di «aiutare i giocatori».

Questa assistenza rimane in gran parte limitata. Oltre a rilevare le molestie e a intraprendere azioni preventive, l'ITF sembra davvero impotente. «Abbiamo poca influenza sulle piattaforme che ospitano le persone che tendono ad abusare. E dipendiamo anche da ciò che è legale o meno nei diversi Paesi», sottolinea Stuart Miller.

Per questo motivo l'ITF chiede ai suoi partner - in primo luogo i social network e gli operatori di scommesse - di «assumersi le proprie responsabilità».

Legalizzazione senza scopo di lucro

In Europa, la maggior parte delle società che offrono scommesse sportive sono operatori privati. La Svizzera è uno dei pochi Paesi, insieme alla Norvegia, in cui le scommesse sportive sono gestite esclusivamente da enti pubblici che devolvono tutti i loro profitti all'interesse pubblico.

La Loterie Romande (LoRo) e Swisslos sono le uniche due società autorizzate a offrire scommesse sportive in Svizzera.

Nel 2024, le scommesse sportive hanno rappresentato il 12,5% del fatturato lordo della Loterie Romande, pari a 438,2 milioni di franchi svizzeri, secondo il rapporto annuale dell'associazione.

La società elevetica è ben consapevole dei problemi associati alle scommesse sportive. Oltre a perseguitare i tennisti, combatte attivamente la dipendenza e il sovraindebitamento. Ma ha il dovere di offrire scommesse, perché ha ricevuto un chiaro mandato dal legislatore.

Prima del 2019, offriva solo pronostici a quota fissa. Molti scommettitori svizzeri hanno quindi utilizzato siti illegali con sede in paradisi fiscali. Lo sviluppo delle quote dinamiche e delle scommesse in tempo reale offerte da questi operatori privati ha costretto il governo a rivedere il quadro giuridico.

«Il Consiglio federale ha stimato che ogni anno venivano giocati illegalmente tra i 200 e i 300 milioni di franchi, senza alcuna protezione per i giocatori svizzeri», ha dichiarato a Keystone-ATS Jean-Luc Moner-Banet, CEO della Loterie Romande.

L'obiettivo era quindi quello di «indirizzare queste persone che giocavano sul mercato illegale verso il mercato legale».

Ma sullo sfondo di un boom globale delle scommesse sportive, c'è una linea sottile tra una regolamentazione abusiva e una promozione eccessiva. «Dobbiamo rimanere attraenti, ma non troppo, proteggendo le persone vulnerabili come i minori. E non dobbiamo essere troppo restrittivi, altrimenti c'è il rischio che i giocatori tornino al mercato illegale», spiega Moner-Banet.

Il direttore generale dell'associazione è ben consapevole delle sfide associate alle scommesse. «Siamo preoccupati per la questione delle molestie informatiche, ma fa parte di un contesto complesso», afferma l'uomo che di recente ha presieduto ULIS (United Lotteries for Integrity in Sports), un'associazione internazionale di operatori di scommesse sportive gestite dallo Stato.

Ma ULIS ha una priorità diversa dall'odio online: il suo obiettivo principale è combattere la manipolazione dei risultati sportivi, o «match fixing». A tal fine, ULIS collabora con le principali federazioni sportive (CIO, FIFA, UEFA, ITF, ecc.) e con organizzazioni di polizia come Interpol, Europol e FBI.

Un senso di impotenza

Per il momento, le persone che commettono abusi, inafferrabili nei messaggi privati degli atleti, continuano a operare più o meno liberamente. I professionisti della pallina gialla, dal canto loro, hanno imparato a convivere con questa realtà.

«Non ne parlo più, perché penso che non serva a nulla», ammette Johan Nikles, che vede solo una soluzione: «Fermare le scommesse, ma non succederà mai».

Già nel 2021, il ginevrino si era pubblicamente indignato dopo aver ricevuto minacce particolarmente preoccupanti. Uno scommettitore gli aveva chiesto di effettuare un versamento sul suo conto bancario con un ultimatum, sostenendo che aveva appena «distrutto la sua vita» e che doveva «essere pronto a essere punito».

Questo tentativo di ricatto non ha avuto conseguenze.

«Il problema è che siamo molto facili da rintracciare. Gli scommettitori sanno sempre dove siamo, in quale torneo stiamo giocando e su quale campo. Ma finché questo genera un sacco di soldi e finché nessun giocatore viene aggredito fisicamente, non è troppo grave...» conclude Johan Nikles, non senza una punta di amarezza.

Perché sono molti quelli che, come lui, temono il giorno in cui l'odio virtuale andrà oltre lo schermo.