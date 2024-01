Wawrinka e Stricker KEY

Il torneo di Gstaad (12-21 luglio) vedrà scendere in campo in doppio Stan Wawrinka (ATP 56) e Dominic Stricker (88).

I due elvetici meglio piazzati nel ranking che cercheranno di difendere il titolo conquistato nel 2023.

Per i rossocrociati sarà anche l’occasione per prepararsi al meglio in vista delle Olimpiadi di Parigi, dove il torneo di tennis si disputerà nelle strutture del Roland Garros.

Confermati pure l’australiano de Minaur (10), il ceco Lehecka (23), il canadese Auger-Aliassime (30), il croato Coric (40), l’austriaco Thiem (92) e il francese Gasquet (131).

Swisstxt