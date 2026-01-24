Stan Wawrinka (ATP 139) sarà una forza da tenere in considerazione nella sua ultima stagione in tour. Il 41enne vodese, che oggi - sabato - è stato battuto in quattro set dal numero 9 al mondo Taylor Fritz nel terzo turno della sua ultima edizione degli Australian Open, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per realizzare le sue ambizioni.

Keystone-SDA ATS

Il vincitore dell'edizione 2014 dell'«Happy Slam» ha perso 7-6 (7/5) 2-6 6-4 6-4 dopo 2 ore e 46 minuti contro Taylor Fritz, che ha approfittato del minimo calo di forma del giocatore di St-Barthélemy per avanzare agli ultimi 16, dove lo attende Lorenzo Musetti. Ha totalizzato solo 4 punti in meno rispetto all'americano.

Fino al 3-3 del terzo set, Stan Wawrinka è stato il miglior giocatore in campo alla John Cain Arena, coperta dal tetto a causa del caldo soffocante (il termometro superava i 40 gradi). La partita sarebbe potuta andare diversamente se lo svizzero avesse convertito una delle due palle break avute sul 3-3 nel primo set.

Stan è passato da 1/4 a 5/5 nel tie-break, ma ha dominato nel secondo set. Ha poi tenuto a bada Fritz fino al 3-3 del terzo set, quando ha concesso il primo break della giornata al termine di un game di servizio che non ha controllato bene.

Con 30 aces solo oggi, l'americano ha approfittato dell'occasione per riprendere il controllo e la fiducia. Fritz - che ha comunque dovuto respingere un punto sul 5-5 nel terzo set prima di chiuderlo al quinto set point - ha fatto la differenza più rapidamente nel quarto set.

Wawrinka ha concesso il break decisivo nel terzo gioco del set finale.

Vicino alla Top 100

Questa sconfitta più che rispettabile e le due combattute vittorie nei turni precedenti avvalorano la tesi di Stan Wawrinka che vuole rimanere competitivo per tutta la sua ultima stagione nel circuito.

Molto più in forma fisicamente di quanto non fosse nel 2024 e nel 2025, oggi ha tenuto duro dopo aver trascorso quasi otto ore in campo nei primi due incontri.

Uno scenario del genere sarebbe stato impensabile nelle due stagioni precedenti, durante le quali cedeva sistematicamente dal punto di vista fisico non appena le partite superavano le due ore e mezza.

Il lavoro svolto durante l'off-season con il suo preparatore atletico Pierre Paganini sta dunque già dando i suoi frutti.

STAN WAWRINKA. 🤯🤯🤯🤯



The last one handed backhand winner he ever hit at the Australian Open.



It’s enough to send chills down your spine.



One of the most beautiful shots in the history of tennis… it’s not up for debate. 🥹



pic.twitter.com/O2aubVBReW — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 24, 2026

Il vodese, che ha tra i suoi obiettivi quello di tornare tra i primi 100 del mondo, salirà intorno alla 110esima posizione della classifica ATP al termine della quindicina australiana.

Con soli 144 punti da difendere fino alla quindicina degli Open di Francia (24 maggio-7 giugno), la Top 100 - che gli garantirebbe un posto nel sorteggio finale del Grande Slam - sarebbe a portata di mano.

Stan Wawrinka ringrazia il pubblico di casa agli Australian Open. KEYSTONE

Una meritata birra

Con la sua ritrovata fiducia, Stan Wawrinka avrà ancora molte opportunità di brillare quest'anno. Nel 2025, l'ex numero 3 del mondo ha giocato solo 14 tornei ATP (250 e oltre) e 10 nel circuito Challengers. Quest'anno gli inviti a giocare nel circuito principale dovrebbero accumularsi, così come le opportunità di brillare e di ottenere punti importanti.

Non c'è dubbio che il tennista svizzero potrà contare sul sostegno del pubblico, come ha fatto così bene a Melbourne, per far durare il piacere il più a lungo possibile.

«L'atmosfera è stata incredibile. Grazie a voi», ha detto subito dopo la cerimonia che ha seguito gli ottavi di finale in campo. «È grazie a voi che ho vissuto così tante emozioni qui», ha poi ripetuto.

Stan Wawrinka con in mano una birra al termine del suo ultimo incontro degli Australian Open 2026 a Melbourne, Australia, il 24 gennaio 2026. EPA/LUKAS COCH AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA ESCLUSE KEYSTONE

Il vodese, che stava giocando il suo 20° e ultimo Australian Open - e il suo 75° torneo major - assaporerà ogni momento del suo anno 2026.

Più felice che nostalgico al momento di parlare, oggi si è divertito fino alla fine: «Vado a prendere una birra e la divido con Craig Tiley, il capo del torneo», ha detto in conclusione prima di passare all'azione.