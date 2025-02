Stan Wawrinka Imago

ATP 500 di Rotterdam Stan Wawrinka (ATP 155) ha impensierito Daniil Medvedev (7), in grado di spuntarla per 6-7 (8/10) 6-4 6-1 solo dopo 2h28'.

Swisstxt

L'ora del primo successo stagionale non è ancora scoccata, ma all’esordio nell’ Il quinto scontro diretto tra Stanimal e il 28enne russo (ora in vantaggio per 3-2) è stato caratterizzato da punti d’alta classe e, parallelamente, da errori grossolani. Se inizialmente ha prevalso la caparbietà dell’elvetico – passato a condurre dopo aver annullato due set point – le frazioni seguenti si sono aperte con due break letali per il vodese.