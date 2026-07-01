Hai fretta? blue News riassume per te Stan Wawrinka è stato eliminato da Matteo Berrettini dopo un match epico durato oltre quattro ore e con quattro tie-break.

Il 41enne spiega che continuare a competere a questo livello comporta «più dolore di quanto si possa immaginare», ma anche una «gioia enorme».

Il vodese conferma che si ritirerà a fine stagione e definisce il suo 19° e ultimo Wimbledon «l'addio più bello che potessi desiderare».

La carriera di Stan Wawrinka a Wimbledon si chiude dopo una battaglia di oltre quattro ore contro Matteo Berrettini. Al termine del match, il 41enne vodese parla di dolore, emozioni e del momento di dire addio.

La domanda era inevitabile. Dopo una maratona di 4 ore e 20 minuti sul Court 1, davanti a un pubblico entusiasta, con tennis di altissima qualità, grande spettacolo e un livello capace di spingere al limite uno dei migliori giocatori sull'erba degli ultimi anni: è davvero arrivato il momento di appendere la racchetta al chiodo?

Stan risponde in modo chiaro. «Forse non si vede, ma non avete idea di quanto sia ultra difficile, alla mia età, riuscire a mantenere questo livello».

Il tre volte vincitore di uno Slam, che tra i grandi tornei non è mai riuscito a conquistare solo Wimbledon, è convinto che la decisione di fermarsi a fine anno sia quella giusta. Anche se ama profondamente ciò che fa ancora oggi.

Ogni anno diventa più difficile

Quella gioia per il tennis, il vodese l'ha mostrata ancora una volta martedì sera sul secondo campo più importante di Wimbledon. Ha caricato il pubblico, si è lasciato trascinare dall'atmosfera, ha incantato con il suo inconfondibile rovescio a una mano, si è lanciato su ogni palla e si è rialzato dopo ogni colpo subito.

Nel tie-break epico del secondo set ha avuto sei set point, prima di cedere 16-18. Nel terzo ne ha avuti altri due, ma ha perso anche quel tie-break 7-9 dopo un doppio fallo.

È stata una battaglia epica, perfettamente in linea con la carriera di «Stan the Man», o «Stanimal», e che avrà reso ancora una volta orgogliosi anche i suoi genitori Wolfram e Isabelle, presenti in tribuna.

«Non potevo desiderare un addio più bello»

Berrettini ha avuto la meglio per un soffio. Dopo il match, per Wawrinka non c'è stata una birra offerta al direttore del torneo come in Australia, né un video celebrativo con trofeo speciale come a Parigi. Non sarebbe nello stile di Wimbledon, dove nello stadio non c'è nemmeno uno schermo per replay o pubblicità.

Ma Stan non ha lasciato semplicemente il campo. Gli è stato consegnato il microfono per condividere le sue emozioni con il pubblico.

«Uno dei motivi per cui gioco da così tanto tempo sono proprio questi momenti, queste emozioni», dice trattenendo qualche lacrima. «In realtà non vorrei smettere, ma ora è arrivato il momento».

Il vodese si è detto molto grato di aver ricevuto una wildcard e di aver potuto partecipare a Wimbledon per la 19esima e ultima volta. «Non potevo desiderare un addio più bello».