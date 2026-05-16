Stan Wawrinka ha parlato con la stampa sabato pomeriggio prima dell'Open di Ginevra. «Sono felice di essere tornato a Ginevra, a casa», ha esordito.

Wawrinka torna a casa a Ginevra. KEYSTONE

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Il 41enne vodese fa il tanto atteso ritorno sui campi in terra battuta del Parc des Eaux-Vives, sette anni dopo la sua ultima apparizione in un torneo che ha vinto due volte (2016 e 2017).

Si pente di aver aspettato così tanto per tornare a Ginevra? «Bisogna fare delle scelte», risponde.

«Se oggi gioco ancora, è anche perché ho fatto le scelte giuste nel programmare la mia carriera e le mie stagioni», sottolinea l'ex numero 3 del mondo, per il quale era comunque «importante giocare tutti i tornei in Svizzera nel mio ultimo anno di tour».

«Atmosfera eccezionale agli Australian Open»

Dall'inizio della stagione, l'emozione si è fatta sentire in ogni torneo.

«È ovviamente speciale nei tornei che hai giocato 10 o 15 volte. Agli Australian Open, l'atmosfera era eccezionale per le mie partite, così come il sostegno del pubblico», sorride l'uomo che ha raggiunto il 3° turno del primo Major dell'anno a Melbourne.

Pure in Svizzera sarà speciale

«Naturalmente sarà speciale in Svizzera, dove ho sempre avuto un grande sostegno», continua.

Ancora più speciale in Svizzera francese che a Gstaad o a Basilea? «Non credo che ci sia alcuna differenza in termini di sostegno che avrò in tutta la Svizzera. Ci sarà molta emozione ovunque», dice.

Tra un torneo e l'altro: «Ho bisogno di allenarmi duramente per sentirmi bene»

Ma come si fa a rimanere concentrati sul proprio tennis quando le emozioni sono così alte quasi ogni volta che si gioca?

«Alla fine le emozioni ci sono durante le partite o l'ultima partita del torneo. Ma tra un torneo e l'altro c'è una grande quantità di tempo. È allora che si cerca di essere il più competitivi possibile», dice.

«È il momento in cui devi spingere te stesso e allenarti il più possibile. Devi mantenere il tuo livello fisico e anche il tuo livello tennistico. So che non potrei giocare se fosse solo per fare numero. Devo cercare di superare i miei limiti», spiega la tre volte vincitrice del Grande Slam, per la quale «le sconfitte sono sempre molto difficili da accettare».

«Ho bisogno di allenarmi duramente per sentirmi bene tennisticamente e fisicamente. È l'unico motivo per cui continuo quest'anno», afferma Stan The Man, che si dice «soddisfatto del mio inizio d'anno in generale. In generale, penso di aver giocato bene e di essere a un buon livello».

Chiuderà la carriera a Basilea a ottobre?

Anche se questo è il suo ultimo anno nel circuito, non vuole guardare al torneo di Basilea (26 ottobre-1 novembre): «Un anno è lungo alla mia età. Non so se Basilea sarà il mio ultimo torneo o se sarà semplicemente l'ultimo in Svizzera. Ma per come la vedo io, è lì che dirò addio al tennis».

Ma il vodese si sta concentrando esclusivamente sull'Open di Ginevra.

Costretto a ritirarsi prima del secondo turno di qualificazione a Roma il 5 maggio, il vodese si dice pronto ad affrontare il mondo al Parc des Eaux-Vives. «Sono riuscito a migliorare e oggi tutto va bene sia dal punto di vista tennistico che fisico», ha dichiarato.

«Sono sempre stato onesto»

Stan insiste sul fatto che il manicotto sul braccio destro non è nulla di cui preoccupare i suoi fan.

«Si tratta di usura, ho 41 anni», ride il giocatore di St-Barthélemy, al quale è stato chiesto quale eredità pensava di lasciare quando avrebbe messo via le racchette: «Questo lo dovete rispondere voi», sorride.

«L'unico obiettivo della mia carriera era quello di non avere rimpianti alla fine, di aver dato tutto quello che avevo in base alle mie capacità. Ho sempre dato il massimo».

«Sono sempre stato onesto con la stampa, con il pubblico, sono sempre stato me stesso. Questa è la cosa più importante», conclude.