Dominic Stricker KEYSTONE

La prima giornata degli US Open 2023 ha salutato la vittoria netta di Djokovic e il passaggio del turno del giovane elvetico Dominic Stricker e di Belinda Bencic. Due i grandi caduti al primo turno

Hai fretta? blue News riassume per te Navak Djokovic spazza via il francese Alexandre Müller.

Dominic Stricker passa al secondo turno dopo aver battuto Popyrin.

Avanti anche la Bencic, la Swiatek e la Wozniacki.

Eliminati a sorpresa Rune e Musetti. Mostra di più

Con un perentorio 6-0, 6-2, 6-3 Novak Djokovic ha sconfitto il francese Alexandre Muller (84 Atp) al primo turno degli US Open, garantendosi così di tornare al numero 1 del ranking mondiale. Il 36enne campione serbo affronterà ora lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles.

Novak Djokovic has been nothing short of impressive in Round 1. pic.twitter.com/iLHZdONGec — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2023

Vittoria per l'elvetico Stricker

Per la seconda volta nella sua giovane carriera, Dominic Stricker (ATP 128) ha raggiunto il secondo turno di un torneo del Grande Slam. Esattamente come a Wimbledon, anche agli US Open la vittima del rossocrociato è stata Alexei Popyrin (41), sconfitto in questo caso in maniera più agevole con i parziali di 6-3 6-4 3-6 6-3 in poco più di 2h30' di gioco. Vinti i primi due set, l'elvetico ha avuto un breve passaggio a vuoto nel 3o. Il bernese si è però subito rialzato nella quarta frazione e ha così vendicato Stan Wawrinka (49), battuto da Popyrin in finale a Umago.

Tsitsipas si mangia Raonic

It's straight sets for Tsitsipas! pic.twitter.com/T64GgPXgQf — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2023

La sorpresa del giorno: il danese Rune è già fuori dai giochi

Roberto Carballes Baena firma la prima sorpresa dello US Open 2023. Lo spagnolo, numero 63 del mondo, elimina la quarta testa di serie, il danese Holger Rune. Il teenager danese, che ha chiesto un medical time out sotto 1-4 nel terzo set per un problema alla coscia, ha mostrato una frustrazione crescente che ha di fatto accelerato la sua sconfitta, maturata per 6-3 4-6 6-3 6-2 in due ore e 42 minuti.

Upset brewing? ☕



Roberto Carballes Baena is a set away from defeating Holger Rune on Court 5. pic.twitter.com/9AxMycugFG — US Open Tennis (@usopen) August 28, 2023

L'italiano Musetti fermato da Droguet

A titan of an effort from Titouan Droguet to knock off Lorenzo Musetti! pic.twitter.com/EER0mFUGcb — US Open Tennis (@usopen) August 28, 2023

Belinda non trema e vince la sua prima partita

Sul campo la numero 7 al mondo Belinda Bencic ha superato la 22enne russa Kamilla Rakhimova (72) con il punteggio di 6-2 6-4 in 1h40' di gioco. Partita fortissimo (2 break consecutivi), la 26enne di Flawil è sembrata piuttosto in palla, ma è comunque riuscita a complicarsi la vita nel secondo set, in cui ha subito la parziale rimonta dell'avversaria dopo essersi portata sul 5-1.

Ruud avanti non senza fatica