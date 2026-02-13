Dominic Stricker (ATP 360) è infatti stato eliminato agli ottavi di finale da Alexander Shevchenko (100), vittorioso per 7-6 (7/5) 6-2. Eppure le premesse erano ottime per il bernese, avanti per 4-3 con un break quando la partita è stata interrotta per pioggia ieri sera. Ma alla ripresa del gioco ha ceduto la battuta proprio quando serviva per il primo set. Perso il tie-break della prima frazione, nella seconda il beniamino di casa è subito andato sotto 2-0 e non è più riuscito a rimontare sul kazako.