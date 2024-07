Dominic Stricker rsi.ch

Niente da fare per Dominic Stricker (ATP 149) nel primo turno di Wimbledon.

Swisstxt

Sceso sul campo 7 con qualche ora di ritardo (maltempo), il 21enne bernese è riuscito a strappare un set ad Arthur Fils (34) prima di arrendersi 6-3 6-2 3-6 6-4 in 2h06’ di gioco. All’esordio stagionale sul circuito, sin qui aveva disputato solo un paio di tornei minori per il protrarsi di un problema alla schiena, il rossocrociato ci ha messo 2 set e mezzo per carburare, ma non è riuscito a rinviare il verdetto al quinto. Il match d'esordio di Viktorija Golubic è stato posticipato a mercoledì.

Swisstxt