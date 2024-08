Dominic Stricker KEY

Dominic Stricker (ATP 169) non riuscirà a ripetere lo splendido cammino che lo scorso anno lo aveva portato fino agli ottavi di finale degli US Open.

Nel match d’entrata l’elvetico è stato sconfitto ed eliminato da Francisco Comesana (108) con i parziali di 4-6 6-3 7-6 (7/4) 6-3. Per il 22enne, in difficoltà in battuta durante gran parte del match (10 doppi falli), si tratta di un duro colpo nella classifica ATP, dato che scivolerà oltre la 300a posizione. E' invece riuscito a passare il 1o turno Alexander Zverev (4), bravo ad imporsi 6-2 6-7 (5/7) 6-3 6-2 nel derby contro Maximilian Marterer (100).

