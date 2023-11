Dominic Stricker KEY

anno scorso, Dominic Stricker (ATP 94) si è assicurato un posto per la semifinale delle Next Gen ATP Finals di Gedda.

Come l’ Nonostante la sconfitta contro il francese Arthur Fils (36) per 4-2 3-4 (3/7) 4-2 4-3 (7/5) nella terza e ultima partita del round robin, all’elvetico è bastato vincere il tie-break della seconda frazione per qualificarsi, chiudendo il Gruppo Verde al secondo posto alle spalle dell’avversario di giornata. Eliminato quindi l’italiano Flavio Cobolli (100) per la differenza di set persi (7 contro i 6 di Stricker).

Swisstxt