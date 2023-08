Dominic Stricker KEY

Dominic Stricker (ATP 128) ci ha creduto fino in fondo nonostante si sia trovato a un passo dall'eliminazione ed è approdato al terzo turno degli US Open stendendo per 7-5 6-7 (2/7) 6-7 (5/7) 7-6 (8/6) 6-3 Stefanos Tsitsipas (7) dopo una battaglia durata oltre 4 ore.

Entrato bene in partita, il 21enne bernese ha vinto il primo set ma ha poi dovuto cedere i due seguenti andati al tie-break. Nella 4a frazione, con il greco a servire per il match, ha saputo rientrare in partita e portarlo al 5o. L'elvetico ha poi dominato l'ultimo parziale per andare a conquistare la sua più importante vittoria.

Swisstxt