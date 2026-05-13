Elina Svitolina Imago

Gran colpo di Elina Svitolina (WTA 10) nei quarti del WTA 1000 di Roma.

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L'ucraina ha sconfitto ed eliminato la numero 2 al mondo Elena Rybakina con il risultato di 2-6 6-4 6-4. La 31enne ha così raggiunto le semifinali, in cui incontrerà Iga Swiatek (3), vittoriosa dal canto suo in scioltezza per 6-1 6-2 sulla statunitense Jessica Pegula (5). In campo maschile il primo semifinalista è Casper Ruud (ATP 25), capace di superare 6-1 1-6 6-2 Karen Khachanov (15) nonostante la pausa per pioggia che ha spezzato il ritmo del norvegese durante il secondo set.