Elina Svitolina KEY

L'ultimo atto del WTA 1000 di Roma, in programma sabato, vedrà opposte Elina Svitolina (WTA 10) e Coco Gauff (4).

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L'ucraina ha estromesso Iga Swiatek (3) imponendosi con il punteggio di 6-4 2-6 6-2. La trionfatrice del 2017 e 2018 è partita bene ma ha subito il rientro della polacca nel secondo set, prima di operare un nuovo sorpasso nel terzo. Dal canto suo la statunitense non ha avuto particolari problemi e si è sbarazzata per 6-4 6-3 di Sorana Cirstea (27) che vede quindi interrotta quasi sul più bello la sua cavalcata. Per la 22enne americana si tratta della seconda finale consecutiva a Roma.