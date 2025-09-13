  1. Clienti privati
Tennis La Svizzera battuta dall'India, perde il posto in Coppa Davis

Swisstxt

13.9.2025 - 17:37

Henry Bernet.
Henry Bernet.
KEYSTONE

Sotto 2-0 dopo la prima giornata della sfida contro l’India, la Svizzera non è riuscita a ribaltare il risultato, perdendo così il posto nel Gruppo Mondiale I di Coppa Davis.

SwissTXT

13.09.2025, 17:37

13.09.2025, 17:47

A condannare i rossocrociati, consegnando il terzo punto agli indiani, è stato il ko subito nel terzo singolare dal Henry Bernet, superato 6-1 6-3 da Sumit Nagal.

Il 18enne è stato gettato nella mischia da coach Severin Luethi dopo che Jakub Paul e Dominik Stricker avevano ridato speranza agli elvetici vincendo il doppio per 6-7 (3/7) 6-4 7-5.

Coppa Davis. La Svizzera vince contro l'India e accorcia le distanze

Coppa DavisLa Svizzera vince contro l'India e accorcia le distanze

Per la Svizzera si tratta del secondo ko con l'India, dopo quello del 1993.

