Henry Bernet. KEYSTONE

Sotto 2-0 dopo la prima giornata della sfida contro l’India, la Svizzera non è riuscita a ribaltare il risultato, perdendo così il posto nel Gruppo Mondiale I di Coppa Davis.

SwissTXT Swisstxt

A condannare i rossocrociati, consegnando il terzo punto agli indiani, è stato il ko subito nel terzo singolare dal Henry Bernet, superato 6-1 6-3 da Sumit Nagal.

Il 18enne è stato gettato nella mischia da coach Severin Luethi dopo che Jakub Paul e Dominik Stricker avevano ridato speranza agli elvetici vincendo il doppio per 6-7 (3/7) 6-4 7-5.

Per la Svizzera si tratta del secondo ko con l'India, dopo quello del 1993.