Bencic Imago

Niente da fare per i tennisti elvetici contro l'Italia, nel Gruppo D, sconfitti con un chiaro 3-0.

SwissTXT Swisstxt

Nella United Cup in corso in Australia non c’è stato nulla da fare per la Svizzera, sconfitta dall’ Dominick Stricker (ATP 300) e Belinda Bencic (WTA 487) sono stati dapprima battuti in singolare da Flavio Cobolli (32) 6-3 7-6 (7/2) e Jasmine Paolini (4) 6-1 6-2, e poi anche nel doppio misto da Andrea Vavassori e Sara Errani col punteggio finale di 6-4 6-4.

L'ipotesi di essere ripescata come miglior seconda si fa molto complicata visto il bilancio di una vittoria, una sconfitta e un parziale di 2 match vinti contro i 4 persi.