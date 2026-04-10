La delusione di Golubic KEYSTONE

Al termine della prima giornata di qualificazione alla fase finale della BJK Cup, Svizzera e Cechia sono sull'1-1.

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Dopo il successo di Belinda Bencic (WTA 11) su Marie Bouzkova (24), Viktorija Golubic (79) non è riuscita a cavalcare l’onda e si è arresa alla potenza di Linda Noskova (14).

Il primo punto della sangallese è arrivato al termine di un match iniziato molto bene, ma caratterizzato da numerosi errori evitabili.

Si è imposta con il punteggio di 6-3 6-7 (4/7) 6-4 in oltre tre ore di partita. La zurighese si è invece arresa alla 22enne con i parziali di 6-1 6-4.