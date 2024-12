Ora è ufficiale, la Svizzera è eliminata della United Cup. KEYSTONE

SwissTXT Swisstxt

Sconfitta nettamente ieri dall’Italia per 3-0, la selezione elvetica non potrà essere ripescata come miglior seconda dei tre gruppi che si disputano a Sidney a causa di un posizionamento svantaggioso rispetto ad Argentina, Gran Bretagna e Australia nel Gruppo F.