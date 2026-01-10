La Svizzera stacca il biglietto per la finale della United Cup battendo il Belgio grazie al doppio Bencic/Paul, dopo una sfida combattuta decisa solo all’ultimo match.
La Svizzera si è qualificata per la finale della United Cup! Anche contro il Belgio è stato il doppio a rivelarsi decisivo per il passaggio del turno.
A Sydney il duo Bencic/Paul si è imposto su Mertens/Bergs con il punteggio di 6-3 0-6 10/5. I rossocrociati ora se la vedranno con la vincente di Stati Uniti-Polonia.
In precedenza la stessa Belinda (WTA 11) aveva sconfitto Mertens (19) con i parziali di 6-3 4-6 7-6 (7/0).
Dal canto suo Wawrinka (ATP 156) aveva invece concesso il pareggio ai belgi alzando bandiera bianca di fronte a Bergs, vittorioso per 6-3 6-7 (4/7) 6-3.