Susan Bandecchi ha aperto le danze, perdendo nel primo match della sfida all'Argentina.

La Svizzera si trova in svantaggio nella sfida di Billie Jean King Cup contro l'Argentina che vale la conservazione del posto nel Gruppo Mondiale.

SwissTXT Swisstxt

Come sabato contro la Slovacchia, è stata Susan Bandecchi (WTA 240) ad aprire le danze, ma contro Julia Riera (170) la ticinese non è mai riuscita a entrare in partita. La sudamericana si è infatti imposta in meno di un'ora di gioco per 6-2 6-0.

Sarà dunque ancora Simona Waltert (86) a dover cercare di raddrizzare la situazione nella sfida con Solana Sierra (66) rimandando la decisione finale al doppio.