La Svizzera si trova in svantaggio nella sfida di Billie Jean King Cup contro l'Argentina che vale la conservazione del posto nel Gruppo Mondiale.
Come sabato contro la Slovacchia, è stata Susan Bandecchi (WTA 240) ad aprire le danze, ma contro Julia Riera (170) la ticinese non è mai riuscita a entrare in partita. La sudamericana si è infatti imposta in meno di un'ora di gioco per 6-2 6-0.
Sarà dunque ancora Simona Waltert (86) a dover cercare di raddrizzare la situazione nella sfida con Solana Sierra (66) rimandando la decisione finale al doppio.