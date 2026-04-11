La Svizzera non è riuscita a farsi spazio tra le otto squadre che parteciperanno alla fase finale della BJK Cup.
A Bienne le rossocrociate sono state battute per 3-2 dalla Cechia nelle qualificazioni, dovendo così abbandonare l’intenzione di volare a Shenzhen a settembre.
Lasciatesi sull’1-1 ieri, oggi le elvetiche si sono dapprima imposte nel doppio, andando però poi a perdere i due singolari.
Bencic (WTA 11) avrà di che recriminare, visto che nella sua partita contro Noskova (14) ha sprecato ben tre match point, andando a perdere per per 3-6 6-3 6-7 (9/11) dopo 2h22’ di battaglia.