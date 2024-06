In grande spolvero KEY

ora Swiatek (WTA 1) per archiviare la pratica Potapova (41) negli 1/8 del Roland Garros.

Swisstxt

Ci ha messo meno di tre quarti d’ La polacca non ha lasciato nemmeno un game alla russa, che sul servizio dell’avversaria ha conquistato la miseria di tre punti. Poco combattute anche le altre due partite degli ottavi fin qui disputate: Vondrousova (6) ha battuto Danilovic (125) per 6-4 6-2, mentre Gauff (3) ha sconfitto Cociarietto (51) per 6-1 6-2.

Swisstxt