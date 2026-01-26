Anche la polacca Iga Swiatek può continuare a sognare il primo trionfo a Melbourne. KEYSTONE

Per la prima volta dagli US Open 1998 tutte le prime sei della classifica WTA si sono qualificate per i quarti di finale di un torneo dello Slam.

SwissTXT Swisstxt

Anche Swiatek (WTA 2), Anisimova (4), Rybakina (5) e Pegula si sono infatti qualificate per i quarti di finale dell'Australian Open.

La polacca può così continuare a sognare il primo trionfo a Melbourne grazie al netto 6-0 6-3 rifilato alla sorprendente padrona di casa Inglis (168).

Pegula ha vinto per 6-3 6-4 il derby con Keys (9), ha invece dovuto faticare un po' di più Anisimova, che ha superato Wang (46) per 7-6 (7/4) 6-4.