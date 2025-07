Iga Swiatek KEY

Iga Swiatek (WTA 4) può continuare la rincorsa a quello che sarebbe il suo primo titolo a Wimbledon.

Swisstxt

Dopo un primo set lasciato per strada, la polacca si è poi prontamente riscattata, lasciando solo le briciole alla sua avversaria, l’americana Caty McNally (208), proprio come testimoniato dal punteggio finale di 5-7 6-2 6-1 e raggiungendo così il terzo turno. Non si è fatta sorprendere nemmeno Mirra Andreeva (7), con la russa impostasi per 6-1 7-6 (7-4) contro Lucia Bronzetti (63). Tutto facile invece per Emma Navarro (10) ed Elena Rybakina (11), entrambe vittoriose in due set.