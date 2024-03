Iga Swiatek Imago

Per la seconda volta in carriera Iga Swiatek (WTA 1) ha conquistato il titolo al Masters 1000 di Indian Wells.

Come nel 2022, anno della prima affermazione, in finale la polacca ha battuto in due set (9), superata quest'anno per 6-4 6-0 in 69'.

L'equilibrio è durato per tutto il primo set, con la greca capace di rimontare un break alla numero uno al mondo prima di cedere nuovamente la battuta al 10o game.

Nella seconda frazione Sakkari non ha più avuto argomenti contro la determinazione della 22enne.

Per Swiatek si tratta del 19o titolo in carriera, il secondo del 2024.

Swisstxt