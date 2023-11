Iga Swiatek KEY

Iga Swiatek (WTA 2) ha raggiunto Jessica Pegula (5) in finale delle WTA Finals.

La polacca ha dominato Aryna Sabalenka (1) per 6-3 6-2 a Cancun e ora proverà a togliere il posto di numero 1 al mondo alla bielorussa (che glielo ha strappato in settembre) in caso di successo all’ultimo atto sull'americana. La sfida si è giocata su due giorni, visto che sabato sera era stata interrotta per le pessime condizioni meteo. Domenica, in un incontro ripartito dal quarto gioco del primo set, la 22enne non ha lasciato speranze all’avversaria, che ha commesso troppi errori per sperare di metterla in difficoltà.

Swisstxt