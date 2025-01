Iga Swiatek Keystone

Iga Swiatek (WTA 2) si è qualificata per i quarti di finale degli Australian Open per la seconda volta dopo il 2022, quando si fermò in semifinale.

Swisstxt

La polacca non ha lasciato scampo alla tedesca Eva Lys (128), sconfiggendola con un secco 6-0 6-1 in 59'. La 23enne di Varsavia ora sfiderà Emma Navarro (8), che ha superato 6-4 5-7 7-5 Darya Kasatkina (10).

L’ultimo quarto di finale vedrà opposte Madison Keys (14), che ha eliminato Elena Rybakina (7) con il punteggio di 6-3 1-6 6-3, ed Elina Svitolina (27), che si è imposta per 6-4 6-1 su Veronika Kudermetova (75).