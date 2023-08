Iga Swiatek Keystone

Il cammino di Iga Swiatek nel WTA 1000 di Montréal si è fermato in semifinale, dove la polacca è stata sconfitta da Jessica Pegula (3) con i parziali di 6-2 6-7 (4/7) 6-4.

Dopo aver dominato il primo set, la statunitense ha subito un contraccolpo morale per essersi lasciata sfuggire una seconda frazione in cui si è trovata a servire per il match sul punteggio di 5-4. Perso il tie-break, l'americana si è infatti trovata sotto per 2-4, ma ha saputo trovare le energie giuste per infilare quattro giochi consecutivi e chiudere dopo poco più di 2h30'.

