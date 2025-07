Iga Swiatek celebra la prima vittoria assoluta sul prato di Wimbledon. KEYSTONE

In una finale senza storia, Iga Swiatek (WTA 4) si è incoronata per la prima volta regina di Wimbledon distruggendo 6-0 6-0 Amanda Anisimova (12).

SwissTXT Swisstxt

Per l'ex numero 1 al mondo si tratta del sesto Slam, ma solo del primo titolo assoluto sull'erba.

L’inizio di incontro è stato in pratica una fotocopia di quanto Swiatek avesse offerto contro Belinda Bencic (35), con la polacca subito partita forte e capace di chiudere il set d’apertura 6-0 in 25 minuti.

Completamente al tappeto, Anisimova non si è più rialzata. Un doppio 6-0 in finale sull'erba londinese non capitava dal 1911.