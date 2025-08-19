Iga Swiatek Keystone

Iga Swiatek (WTA 2) ha conquistato per la prima volta il WTA 1000 di Cincinnati superando in finale Jasmine Paolini (8) con il risultato di 7-5 6-4.

In apertura d'incontro la polacca, al secondo titolo stagionale dopo Wimbledon, si è trovata sotto per 3-0, ma ha reagito vincendo 5 game consecutivi e poi il set.

Più equilibrata la seconda frazione, in cui l'ex numero 1 ha fatto la differenza con un break al 7o gioco.

Per Paolini si tratta della sesta sconfitta in altrettanti incontri contro Swiatek e per la seconda volta ad un ultimo atto dopo quello del Roland Garros 2024.