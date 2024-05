Iga Swiatek è andata a un passo dall'eliminazione, ma con una rimonta incredibile ha ottenuto la vittoria.

Swisstxt

In un secondo turno del Roland Garros che poteva benissimo essere una finale, la numero 1 al mondo ha battuto Naomi Osaka (WTA 134) per 7-6 (7/1) 1-6 7-5. Dopo aver perso il primo set, nel secondo la giapponese (ex numero 1) ha dominato riequilibrando la contesa. Avanti 3-0 e poi 5-2 la nipponica ha subito il ritorno di Swiatek (che ha pure salvato un match point sul 5-4). Tra gli uomini avanti senza brillare in quattro set sia Carlos Alcaraz (ATP 3) che Stefanos Tsitsipas (9).

Swisstxt