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Tennis Iga Swiatek subito out a sorpresa al WTA 1000 di Miami

Swisstxt

20.3.2026 - 09:21

Iga Swiatek
Iga Swiatek
Imago

Il WTA 1000 di Miami ha subito perso una delle protagoniste più attese.

SwissTXT

20.03.2026, 09:21

20.03.2026, 09:28

In maniera del tutto sorprendente, Iga Swiatek (WTA 3) è uscita sconfitta dal derby polacco con Magda Linette (50), interrompendo così la sua lunghissima serie di vittorie all’esordio.

Dopo 73 debutti riusciti nei vari tornei disputati dalle Finals 2021 via, la padrona dell’edizione 2022 è tornata a steccare arrendendosi per 1-6 7-5 6-3.

In campo elvetico, invece, neanche Rebeka Masarova (113) è riuscita a raggiungere Belinda Bencic (12) al secondo turno: fatale il 6-2 7-5 rimediato contro Caty McNally (72).

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