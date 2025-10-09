Tutto il disappunto della sangallese

Non è riuscito il colpaccio a Belinda Bencic (WTA 15) negli ottavi del torneo WTA 1000 di Wuhan.

SwissTXT Swisstxt

Di fronte alla numero 2 al mondo Iga Swiatek, l’elvetica ha combattuto alla pari, ma è uscita sconfitta per 7-6 (7/2) 6-4 dopo 2h10'.

Subito sotto 3-0 nel primo, la rossocrociata con carattere è riuscita addirittura a ribaltare le cose e a servire per il set sul 5-4, salvo subire un nuovo break che ha mandato la frazione al tie-break, dominato dalla polacca.

Anche nel secondo set la sangallese ha avuto un vantaggio (2-0), ma alla distanza l’aggressività della 6 volte vincitrice di uno Slam ha pagato.