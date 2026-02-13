La scorsa notte il WTA 1000 di Toronto ha conosciuto i nomi delle prime due semifinaliste, trattasi di Iga Swiatek (WTA 8) ed Elina Svitolina (9).

La polacca si è sbarazzata della russa Diana Shnaider (17) per 6-2 6-1.

In controllo per tutto l'arco della gara, la 25enne ha confermato il proprio stato di grazia che l'ha accompagnata durante l'intero torneo, nel quale su quattro partite ha perso appena un set e concesso 18 game in totale.

L'ucraina, dal canto suo, ha superato la russa Ekaterina Alexandrova (19) con il risultato di 3-6 6-0 6-3 in 1h34' di partita.