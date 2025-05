Gauff KEY

Doveva essere una sfida tirata, è invece stato un match a senso unico: Coco Gauff (WTA 4) ha travolto Iga Swiatek (2) nelle semifinali del WTA 1000 di Madrid, eliminandola con un doppio 6-1.

Swisstxt

La statunitense ha lasciato solo le briciole alla detentrice del titolo, non concedendo nemmeno una palla break e rubando nel contempo la battuta all'avversaria in cinque occasioni.

Ora se la vedrà con una tra Aryna Sabalenka (1) ed Elina Svitolina (17).

In campo maschile, in un torneo che ha già perso diversi protagonisti, ha salutato pure Daniil Medvedev (ATP 10), battuto in due set da Casper Ruud (15).