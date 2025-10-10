  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tennis Swiatek travolta da Paolini

Swisstxt

10.10.2025 - 14:24

Iga Swiatek
Iga Swiatek
Reuters

Non ci sarà la numero 2 al mondo nelle semifinali del WTA 1000 di Wuhan.

SwissTXT

10.10.2025, 14:24

Al contrario delle altre due top 3 del ranking, un’irriconoscibile Iga Swiatek è stata spazzata via nei quarti da Jasmine Paolini (8) per 6-1 6-2 in un match tra teste di serie che si è rivelato meno equilibrato del previsto. L’italiana, per la prima volta vittoriosa in sette confronti diretti con la polacca, ora sfiderà Coco Gauff (3), che ha lasciato solo tre giochi alla tedesca Laura Siegemund (57). Nell'altro penultimo atto si troveranno invece di fronte Aryna Sabalenka (1) e Jessica Pegula (6).

I più letti

Morte di Paolo Sottocorona, sui social spuntano teorie novax. Mentana: «Avvoltoi»
Emanuele Filiberto sfida lo Stato: vuole i gioielli della Corona. Ecco di cosa si tratta
Donna chiede il rimborso a Swiss che gira il denaro su un conto... chiuso

Video correlati

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone a soli 4 mesi dalle Olimpiadi: «Tornerò a sciare solo se riuscirò a essere competitiva, se il mio corpo tornerà quello di un'atleta».

07.10.2025

Celta - Atlético 1-1

Celta - Atlético 1-1

LALIGA | 8ème journée | Saison 25/26

05.10.2025

Winterthur – Lugano 2:4

Winterthur – Lugano 2:4

Super League | 8° turno | stagione 25/26

05.10.2025

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Celta - Atlético 1-1

Celta - Atlético 1-1

Winterthur – Lugano 2:4

Winterthur – Lugano 2:4

Più video

Altre notizie

Masters 1000. A Shanghai vanno in semifinale due cugini

Masters 1000A Shanghai vanno in semifinale due cugini

Tennis. Swiatek supera Bencic a Wuhan

TennisSwiatek supera Bencic a Wuhan

Tennis. Djokovic arriva in semifinale al Masters di Shanghai

TennisDjokovic arriva in semifinale al Masters di Shanghai