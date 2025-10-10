Iga Swiatek Reuters

Non ci sarà la numero 2 al mondo nelle semifinali del WTA 1000 di Wuhan.

SwissTXT Swisstxt

Al contrario delle altre due top 3 del ranking, un’irriconoscibile Iga Swiatek è stata spazzata via nei quarti da Jasmine Paolini (8) per 6-1 6-2 in un match tra teste di serie che si è rivelato meno equilibrato del previsto. L’italiana, per la prima volta vittoriosa in sette confronti diretti con la polacca, ora sfiderà Coco Gauff (3), che ha lasciato solo tre giochi alla tedesca Laura Siegemund (57). Nell'altro penultimo atto si troveranno invece di fronte Aryna Sabalenka (1) e Jessica Pegula (6).